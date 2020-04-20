Скачать
Понеділок, 20.04.2020
Коронавірус в Європі: мільйон випадків Covid-19 з них 100 тисяч - летальних
Коронавірус в Європі: мільйон випадків Covid-19 з них 100 тисяч - летальних
Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло
Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло
Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
Меган Маркл дасть перше офіційне інтерв'ю після переїзду до Лос-Анджелесу
Меган Маркл дасть перше офіційне інтерв'ю після переїзду до Лос-Анджелесу

Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються

Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються
08:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг.

Станом на 7:00 20 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України.

До гасіння залучено 1322 осіб та 292 одиниць техніки, з них від ДСНС 1168 людей особового складу та 235 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС, якими 19 квітня здійснено 93 скиди – 186 т води.

На Полтавщині викрили наркопритон

На Житомирщині станом на 7:00 20 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Виступовицького та Бережестського лісництв, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 596 осіб та 76 одиниць техніки, з них від ДСНС 72 людей особового складу та 15 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П ДСНС, якими 19 квітня здійснено 15 скидів – 120 т води.

Як відомо, 16 квітня поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загорання сухої трави та лісової підстилки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экология, Житомирщина, ДСНС, Чорнобиль, Підпал, Пожежі, Зона відчуження, Суха трава, Навмисно.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
02 В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
03 Кіліана Мбаппе визнано найшвидшим футболістом сезону
04 ФК "Альянса Ліма" оформив трансфер з "Манчестер Сіті"
05 У Маріуполі від коронавірусу одужала 95-річна жінка
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Полтавщині викрили наркопритон
На Полтавщині викрили наркопритон
Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються
Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються
В Закарпатській області зафіксували два землетруси
В Закарпатській області зафіксували два землетруси
20 квітня 2020-свято, прикмети і події цього дня
20 квітня 2020-свято, прикмети і події цього дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся