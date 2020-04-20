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Понеділок, 20.04.2020
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Який радіаційний фон у Києві на сьогодні

Який радіаційний фон у Києві на сьогодні
16:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Станом на 20 квітня радіаційний фон у Києві та області, зокрема у зоні відчуження - у межах норми.

Про це сказав на брифінгу директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Радіаційний фон у місті Києві, Київській області та у зоні відчуження знаходиться у межах природних фонових значень", - зазначив Демчук.

Він додав, що об’єкт "Укриття", сховище відпрацьованого ядерного палива та інші об’єкти Державного агентства з управління зони відчуження функціонують у звичайному режимі.

"В Чорнобильській зоні на ранок вдалося локалізувати 1 осередок пожежі поблизу селища Корогод. На цей час основні зусилля спрямовані на гасіння інших трьох осередків – поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора та Рудьки та двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем. Найбільш складний осередок пожежі знаходиться поблизу села Рудьки, де вживаються усі можливі заходи щодо недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь", - поінформував Демчук.

Він уточнив, що для гасіння на локалізації залучені пожежні розрахунки, інженерна техніка та 3 вертольоти. Інші 2 осередки – поблизу сіл Розсоха та Крива Гора не несуть на сьогодні загрози лісовим масивам та іншим територіям зони відчуження.

Водночас Демчук зазначив, що в осередках пожежі працюють 12 одиниць важкої інженерної техніки від ДСНС, ЗСУ та Нацгвардії, якими у захаращеній місцевості створюються мінералізовані смуги – за добу було створено 85 км. У важкодоступних ділянках лісових масивів пробиваються дороги для проїзду пожежної техніки.

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"Всього до ліквідації лісових пожеж на території зони відчуження залучено близько 1,3 тисячі осіб та 325 одиниць техніки", - підсумував Демчук.

Як повідомлялося, пожежу в Чорнобильській зоні гасять з 4 квітня, у Чорнобильській зоні - з 4 квітня.

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ДСНС, Україна, Київ, Повітря, Столиця.
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