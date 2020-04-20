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У яких областях України очистилося повітря

У яких областях України очистилося повітря
16:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини України:У п’ятьох областях України, зокрема й у Київській та Житомирській, 20 квітня дим у повітрі відсутній.

Про це сказав на брифінгу в ДСНС повідомив заступник директора Укргідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 20 квітня завдяки зусиллям пожежників та деяким змінам синоптичної ситуації, зокрема змінам напрямку вітру та місцями невеликим короткочасним дощам, якість атмосферного повітря в Житомирській, Київській областях, де спостерігались найбільші осередки пожежі, а також у місті Києві значно поліпшилась. Якщо вчора, 19 квітня, метеостанції Житомирської, Київської, Чернігівської, Вінницької та Полтавської областей відзначали таке явище, як задимленість або дим, то станом на ранок 20 квітня воно вже відсутнє", - зазначив Прокопенко.

Він уточнив, що вітер нині переважно північного напрямку, 3-8 метрів на секунду. В деякі години він може посилюватися до 7-12 метрів на секунду. За такого перебігу подій якість атмосферного повітря в місті Києві на сьогодні близька до звичайних для цього періоду весни.

"Щодо завислих речовин – це певні залишки горіння, – то вони близькі або дещо ближчі до гранично допустимих концентрацій. Вміст у повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту, окису вуглецю та формальдегіду близький до гранично допустимих концентрацій і навіть нижчий. Радіаційний фон, за даними спостережної гідрометричної мережі, в нормі. Тобто суттєвих змін немає", - запевнив Прокопенко.

Він зазначив, що у найближчих 5 діб в Україні – без опадів. Лише 20 квітня у південних та східних, а 21 квітня – у східних та більшості північних областей місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер північний та північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1-6 градусів, вдень 8-14 градусів тепла. 23-24 квітня денна температура дещо підвищиться до плюс 11-17 градусів.

Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються

"Погода у Житомирській та Київській областях – переважно без опадів. Вітер буде північний та північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Лише 24 квітня він зміниться на західний, а згодом – на південно-західний. Невеликі короткочасні дощі найбільш імовірні з 25 квітня. Температура повітря вночі 2-6 градусів, вдень 11-16 градусів тепла", - сказав Анатолій Прокопенко.

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Україна, Повітря, Регіони, Чисте повітря, Забрудненість.
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