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Київ покращив показники якості повітря у світовому рейтингу

Київ покращив показники якості повітря у світовому рейтингу
22:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Якість повітря у Києві зараз на рівні з Москвою й трохи краще ніж у Роттердамі та Загребі.

Київ піднявся у світовому рейтингу забруднення повітря на 46 місце. Тобто тепер він серед міст, де гарна якість повітря. Про це повідомляє QIAir.

Станом на 21:20 Київ посідає 46 місце з 97 міст світу з індексом 36, а якість його повітря характеризується як добра й позначена зеленим кольором.

Як повідомлялося, станом на вечір 16 квітня у Києві зафіксували сильне забруднення повітря. Міністерство охорони здоров’я порадило киянам не виходити на вулицю та не відчиняти вікна через смог.

У яких областях України очистилося повітря

У ДСНС повідомили, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки у Київській області.

18 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що значну частину диму, котрий забруднює повітря у Києві, доносить з Житомирської області, де лісова пожежа охопила територію площею близько 2700 га.

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Рейтинг, Київ, Повітря, Забруднення повітря.
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