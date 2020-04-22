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Чорнобиль знову в пожежах: вогонь тепер на торфовищах

Чорнобиль знову в пожежах: вогонь тепер на торфовищах
13:02 Сьогодні Телеграф telegram Фото: telegram

Новини України:Ситуація навколо пожеж залишається вкрай напруженою.

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження продовжує поширюватися – вогонь вже встиг перекинутися з сухої трави на торфовища. Про це повідомляють у Службі з надзвичайних ситуацій України.

Наголошується, що ситуація навколо пожеж в екосистемах, що охопили Київщину, залишається вкрай напруженою. Глава прес-служби відомства, Вікторія Рубан, зазначила, що поширення пожеж у Чорнобильському районі не спостерігається, так як відсутній відкритий вогонь. Разом з тим, на територіях, де раніше горіла трав'яна підстилка, тепер почав тліти торф.

Найбільше турбує рятувальників суха погода. Щодня їм доводиться по три-чотири десятки разів виїжджати на виклики для гасіння трави, попутно стикаючись з вогнищами горіння торфу. Назвати точну площу пожеж в Чорнобильському районі пожежники поки не можуть, оскільки йдеться про окремі осередки горіння.

У Києві повітря повернулося до нормального стану

Крім того, рятувальники відзначили, що не можуть коментувати повідомлення в соцмережах про те, що в Києві знову помітили запах горілого. Однак у ДСНС стверджують, що рівень радіації не перевищує норму.

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Все по темі:

ДСНС, Чорнобиль, Пожежі, Чорнобильска зона.
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