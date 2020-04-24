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Бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранені

Бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранені
08:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Підрозділи Об’єднаних сил добре вивчили підступну тактику окупантів, тож на всі вогневі спроби противника аргументовано відповідали зі штатного озброєння.

23 квітня збройні формування Російської Федерації, відверто порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники професійно реагували на кожний факт злочинних дій ворога. Прицільним вогнем по позиціях противника наші військовослужбовці змушували загарбників негайно припиняти провокативні обстріли. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Переважна більшість порушень була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, де ворог 13 разів обстріляв підрозділи Об’єднаних сил.

  • Оборонців Новомихайлівки ворог три рази обстріляв з гранатометів різних систем, поблизу Павлополя противник двічі застосував великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем, а по захисниках Мар’їнки випустив 11 мін 82-го калібру.

  • Неподалік Широкиного українські військові зафіксували обстріл з 82 мм міномета та підствольних гранатометів.

  • По позиціях поблизу Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького та тричі біля Старогнатівки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

"Підрозділи Об’єднаних сил добре вивчили підступну тактику окупантів, тож на всі вогневі спроби противника аргументовано відповідали зі штатного озброєння", - відзначили військові.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації вдалися до двох обстрілів.

  • Окупанти з міномету калібру 82 мм обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Оріхове, а з автоматичних станкових гранатометів вели вогонь по позиціях наших захисників біля Новозванівки.

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення.

“Минулої доби наші військовослужбовці, надійно утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні намагання збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються”, — повідомили військовослужбовці.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників. По позиціях в районі Оріхового російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Павлополя — з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби.

У МОЗі повідомили, що задоволені тим, як в Україні проходить карантин

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики, Російська Федерація, Поранені, Схід України.
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