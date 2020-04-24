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П'ятниця, 24.04.2020
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У МОЗі повідомили, що задоволені тим, як в Україні проходить карантин

У МОЗі повідомили, що задоволені тим, як в Україні проходить карантин
07:24 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Кабмін продовжив карантин на території України до 11 травня.

Через введення карантину в Україні пік захворюваності коронавірусом не відбувся. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.

“Я задоволений тим, як працює карантин в Україні, ми сьогодні маємо таке зростання кількості випадків захворювання COVID-19, з яким справляється система охорони здоров’я”, — сказав Ляшко.

При цьому він нагадав, що напередодні Кабмін продовжив карантин на території України до 11 травня.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.5 млн осіб.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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Все по темі:

МОЗ, КМУ, Карантин, Виктор Ляшко, ВООЗ, Україна, Коронавірус, Головний санітарний лікар.
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