МОН: цього року учнів оцінять дистанційно

Новини України:У МОН чесно відповіли на головне питання школярів

У школах цього року вчителі оцінять учнів дистанційно. Також рекомендується не проводити останні дзвоники та випускні вечори у даному навчальному році.

Міністерство освіти і науки надало роз'яснення щодо того, як забезпечуватися підсумкове оцінювання учнів та організації завершення навчального року 2019/20.

В. о. міністра освіти Любомира Мандзій зазначила, що даний варіант закінчення навчального року надано на той випадок, якщо уряд ухвалить рішення про продовження карантину чи про те, що школярі в цьому році вже не повернуться за парти.

Річне оцінювання проведуть дистанційно, рекомендується скласти графік дистанційних повірочних робіт і усних опитувань, але порекомендували не перевантажувати учнів.

Вчителям радять організувати окремі дистанційні консультації учням, які знаходяться в самоізоляції.

У цьому році учні 4 і 9 класів звільнені від державної підсумкової атестації. Учні 11-х класів здають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, у відповідності з Календарним планом підготовки та проведення ЗНО-2020.

Свідоцтва про отримання базової середньої освіту, свідоцтва досягнень, табелів знань учнів повинні оформити не пізніше 15 червня 2020 року.