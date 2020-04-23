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Четвер, 23.04.2020
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МОН: цього року учнів оцінять дистанційно

МОН: цього року учнів оцінять дистанційно
22:38 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: unsplash

Новини України:У МОН чесно відповіли на головне питання школярів

У школах цього року вчителі оцінять учнів дистанційно. Також рекомендується не проводити останні дзвоники та випускні вечори у даному навчальному році.

Міністерство освіти і науки надало роз'яснення щодо того, як забезпечуватися підсумкове оцінювання учнів та організації завершення навчального року 2019/20.

В. о. міністра освіти Любомира Мандзій зазначила, що даний варіант закінчення навчального року надано на той випадок, якщо уряд ухвалить рішення про продовження карантину чи про те, що школярі в цьому році вже не повернуться за парти.

Річне оцінювання проведуть дистанційно, рекомендується скласти графік дистанційних повірочних робіт і усних опитувань, але порекомендували не перевантажувати учнів.

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Вчителям радять організувати окремі дистанційні консультації учням, які знаходяться в самоізоляції.

У цьому році учні 4 і 9 класів звільнені від державної підсумкової атестації. Учні 11-х класів здають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, у відповідності з Календарним планом підготовки та проведення ЗНО-2020.

Свідоцтва про отримання базової середньої освіту, свідоцтва досягнень, табелів знань учнів повинні оформити не пізніше 15 червня 2020 року.

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Школа, Вчителі, Освіта, Навчання, Учні, Дистанційне навчання.
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