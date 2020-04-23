Президент порадив українцям вивчати мови на карантині

Новини України:23 квітня оголошено ООН міжнародним днем англійської та іспанської мов.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців використовувати карантин для вивчення іноземних мов.

У підсумку свого відеозвернення президент нагадав, що 23 квітня оголошено ООН міжнародним днем англійської та іспанської мов.

"Зараз, перебуваючи вдома, ми можемо усією країною "прокачати" власні навички та знання іноземних мов. Обов’язково настане день, коли усе це закінчиться, і до нас в Україну зможуть завітати іноземні туристи. Давайте за час карантину підвищимо свій рівень іноземної мови, та зустрінемо гостей чистим і бездоганним "Welcome to Ukraine", - сказав глава держави.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що регулярні авіаперевезення в Україні можуть поновитися в серпні - вересні 2020 року, однак для виходу на докризовий режим знадобиться приблизно 2 роки.

"Не уявляю, що до кінця літа Європа повністю відкриє свої повітряні ворота і буде займатися туризмом в такому ж режимі, як до появи коронавірусу", - зазначив Криклій.