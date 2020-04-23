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Шарія остаточно зняли з розшуку

Шарія остаточно зняли з розшуку
16:22 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: скриншот з відео

Новини України:7 лютого 2012 року Солом’янський райсуд Києва оголосив Шарія у розшук, а 20 червня – у міжнародний.

Блогера Анатолія Шарія зняли з розшуку у вже другій справі проти нього, що стосувалась інсценування замаху на себе. Про це у коментарі Українській правді повідомили джерела у правоохоронних органах і підтвердили у Нацполіції.

"Рішення про зняття з розшуку Анатолія Шарія прийняв суд. Ухвала Солом’янського суду міста Києва про припинення розшуку Анатолія Шарія надійшла до Солом’янського управління поліції. Відповідно співробітники поліції припинили його розшук, і інформація про розшукуваного була знята із сайту МВС", – пояснила речниця Нацполіції Оксана Блищик.

Зазначається, що суддя Солом’янського райсуду Києва Оксана Криворот винесла рішення про скасування запобіжного заходу у вигляді арешту і зняття Шарія з розшуку ще 18 вересня 2019 року. Прокуратура оскаржувала це рішення, але 17 лютого 2020 року програла апеляцію.

Блогера обвинувачували у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення (ч. 2 ст. 383 КК України). Згідно з матеріалами справи, Шарія обвинувачували в інсценуванні замаху на себе 13 липня 2011 року.

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Правоохоронці стверджували, що Шарій власноруч обстріляв свій автомобіль на вулиці Петра Радченка у Києві з мисливської рушниці. Після цього Шарій викинув зброю і рукавички, зупинив «таксі» і зателефонував з мобільного водія до поліції, повідомивши про вчинений замах. 7 лютого 2012 року Солом’янський райсуд Києва оголосив Шарія у розшук, а 20 червня – у міжнародний.

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Блогер, Политика, Шарий, Анатолий Шарий.
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