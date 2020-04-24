Україна у вогні: авіація скинула 236 т води у Чорнобильській зоні

Новини України:Залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України.

У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 24 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. За минулу добу на місце пожежі авіація скинула 236 т води. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.

“Станом на 7 год. 24 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки — с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України.

“Інженерною технікою створено 863 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 66 чоловік та 253 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 32 чоловіка особового складу та 238 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 23 квітня здійснено 118 скидів — 236 т води”, — додали рятувальники.

Нагадаємо, на Київщині на місці події затримали палія, внаслідок дій якого загорілось 2 гектари трави.