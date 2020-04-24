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П'ятниця, 24.04.2020
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На Хмельниччині за добу шість пожеж в екосистемах

На Хмельниччині за добу шість пожеж в екосистемах
15:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ДСНС України

Новини України:Як повідомили у ДСНС, в с. Юрівка Білогірського району на відкритій місцевості спалахнули дрова. Пожежу ліквідовано силами 24 ДПРП.

За минулу добу вогнеборці 10 разів залучалися до гасіння пожеж, що спалахували в різних куточках області, з яких 6 — на відкритій місцевості. Про це повідомляє ДСНС України.

"За минулу добу вогнеборці 10 разів залучалися до гасіння пожеж, що спалахували в різних куточках області, з яких 6 — на відкритій місцевості. Пожежі сухої трави виникали у населених пунктах Колибань, Мала Колибань, поблизу сіл Тиранівка та Катеринівка Хмельницького району, а також Червона Чагарівка Кам’янець-Подільського району та самому райцентрі", - йдеться у повідомленні.

"Також виникали пожежі у житловому секторі. В с.Гатна Деражнянського району в результаті пожежі житлового будинку вогнем знищено 40 кв.м покриття та 20 кв.м перекриття. Рятувальники 11 ДПРЧ ліквідували пожежу та запобігли її розповсюдженню на сусідні будівлі", - додали у повідомленні.

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Ймовірно, через несправний димар загорілась господарча споруда в одному з домогосподарств села Андріївка Чемеровецького району. З пожежею площею понад 80 кв.м оперативно впорався підрозділ 20 ДПРЧ.

"У багатоповерхівці на вул. Молодіжній, що в Кам’янці-Подільському, виникла пожежа електрощитової, яку вдалося приборкати вогнеборцям 5 ДПРЧ, не допустивши її поширення", - додали у ДСНС.

В усіх випадках ніхто не постраждав.

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Экология, Экосистема, ДСНС, Хмельниччина, Пожежа.
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