Нова пожежа на Житомирщині, Чорнобиль продовжує тліти

Новини України:Загорання сухої трави та лісового масиву виникло ще 23 квітня.

Нова пожежа на території Житомирської області охопила понад 200 га. Про це йдеться у ранковому звіті рятувальників. 23 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву (вогнем пройдено близько 200 га).

Станом на 7:00 25 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 163 особи та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 осіб особового складу та 16 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки та 1 вертоліт, якими 24 квітня здійснено 3 скиди – 24 т води.

Водночас у Чорнобильській зоні станом на ранок 25 квітня продовжується тління уже двох осередків займання, тоді як ще учора рятувальники звітували про три.

Ще 22 квітня представники ДСНС доповіли президенту Володимиру Зеленського, що усі пожежі в Житомирській області локалізовано.