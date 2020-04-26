На Київщині горять 20 гектарів очерету, згоріли два будинки

Новини України:Жертв та постраждалих немає.

На Київщині пожежа, яка виникла біля села Старі Безрадичі Обухівського району, охопила 20 гектарів трав'яного настилу й очерету, а потім перекинулася на будівлі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"25 квітня поблизу с. Старі Безрадичі Обухівського району виникла пожежа трав’яного настилу та очерету на площі близько 20 га, з подальшим розповсюдженням, внаслідок сильного вітру, на будівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 17:30 триває гасіння пожежі. Вогнем знищено 3 господарчі будівлі та 2 дачних будинки. Врятовано 5 житлових будинків.

У ДСНС стверджують, що загроза розповсюдження вогню на житловий сектор відсутня, жертв та постраждалих немає.