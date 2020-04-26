Скачать
Неділя, 26.04.2020
На Донбасі 10 разів порушували тишу, втрат немає
На Донбасі 10 разів порушували тишу, втрат немає
ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів"
ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів"
"Барселона" може відмовитись догравати сезон
"Барселона" може відмовитись догравати сезон
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза

На Київщині горять 20 гектарів очерету, згоріли два будинки

На Київщині горять 20 гектарів очерету, згоріли два будинки
01:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Жертв та постраждалих немає.

На Київщині пожежа, яка виникла біля села Старі Безрадичі Обухівського району, охопила 20 гектарів трав'яного настилу й очерету, а потім перекинулася на будівлі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"25 квітня поблизу с. Старі Безрадичі Обухівського району виникла пожежа трав’яного настилу та очерету на площі близько 20 га, з подальшим розповсюдженням, внаслідок сильного вітру, на будівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 17:30 триває гасіння пожежі. Вогнем знищено 3 господарчі будівлі та 2 дачних будинки. Врятовано 5 житлових будинків.

22 тисячі поліцейських та нацгвардійців будуть забезпечувати порядок під час поминальних днів

У ДСНС стверджують, що загроза розповсюдження вогню на житловий сектор відсутня, жертв та постраждалих немає.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДСНС, Пожежа, Будинок, Київщина.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На Донбасі 10 разів порушували тишу, втрат немає
02 ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів"
03 На днях Україну прогріє до +24°
04 У Подільську сімейний лікар заразив коронавірусом 32 колег
05 Сицилія готова оплатити туристам 50% вартості авіаквитків після карантину
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Подільську сімейний лікар заразив коронавірусом 32 колег
У Подільську сімейний лікар заразив коронавірусом 32 колег
У Британії кількість померлих від коронавірусу перевищила 20 тисяч
У Британії кількість померлих від коронавірусу перевищила 20 тисяч
Помпео: Космічна програма Ірану не є ані мирною, ані цивільною
Помпео: Космічна програма Ірану не є ані мирною, ані цивільною
Модні сумочки весна-літо 2020
Модні сумочки весна-літо 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся