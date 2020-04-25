На Донбасі 10 разів порушували тишу, втрат немає

Новини України:Переважну більшість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Збройні формування Російської Федерації від початку доби десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші підрозділи діяли адекватно до ситуації та вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога”, - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що 25 квітня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Зранку російські збройні формування тричі обстріляли наших захисників в районі Авдіївки, випустивши 12 мін 120-го калібру та 9 мін з 82 мм мінометів, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Широкиного та Старогнатівки противник обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч з Опитним українські воїни зафіксували ворожий вогонь з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації зі 120 мм мінометів обстріляли наші позиції поблизу Новоолександрівки та Попасної, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою.