На Харківщині коронавірус виявили у 23 медиків

Новини України:Одужали 15 жителів регіону.

На Харківщині за останню добу COVID-19 підтверджено у ще чотирьох медиків, загалом хворіють у регіоні 23 медпрацівники. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер на Telegram-каналі.

"За наданою мені інформацією, серед підтверджених хворих – 23 медики. 4 останніх захворілих: медичні сестри з Ізюмської ЦМЛ Піщанської Богоматері (мали контакт з хворим), медичні сестри з туберкульозного санаторію Володимирський та міської поліклініки №21 ХМР (Харківської міської ради - ред.)", - повідомив Кучер.

Загалом в області, за даними голови ОДА, за добу підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19 (у мешканців Харкова, Ізюмського, Дергачівського та Зміївського районів).

У реанімації перебуває 1 людина з підтвердженим діагнозом COVID-19, до апарату ШВЛ вона не підключена.

З осіб, у кого підтверджено COVID-19, 59 госпіталізовано та 49 перебувають на самоізоляції. З осіб, у кого ще не підтверджена підозра, 87 - госпіталізовані, 24 – на самоізоляції.

"Росте статистика людей, які одужали – плюс 3 за останню добу", - зазначив Кучер.

Таким чином, станом на ранок 25 квітня у регіоні зареєстровано 125 випадків COVID-19, з них: 60 -Харків, 24 - Валківський район (у т.ч. 2 летальні), 11 – Зміївський, 7 – Харківський, 5 –Лозівський, 5 – Дергачівський, 4 – Балаклійський, 3 – Вовчанський, 2 – Коломацький, по одному в Красноградському та Куп’янському районах.

Найбільше захворілих (46) мають вік 41-60 років; трохи менше хворих віком 21-40 років – 40. Ще 30 інфікованих віком 61-80 років; семеро хворих молодші від 20 років, а двом уже за 80.

В Україні станом на ранок 25 квітня зареєстрували 8125 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За минулу добу кількість інфікованих зросла на 478 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 782 пацієнти одужали.