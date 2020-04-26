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Рятувальники продовжують гасити залишки вогню під Чорнобилем

Рятувальники продовжують гасити залишки вогню під Чорнобилем
09:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.

Рятувальники ДСНС продовжують гасити осередки загоряння на території лісництв у Зоні відчуження. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Станом на 7 год. 26 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території  Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково п'ять шляхопрокладачів Збройних сил України. Інженерною технікою створено 987 км мінералізованих смуг.

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До гасіння залучено 1 тис. 50 осіб та 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 17 працівників особового складу та 230 одиниць техніки, у тому числі два вертольоти, якими 25 квітня здійснено 57 скидів – 114 т води (з початку робіт здійснено 2230 скидів – 5 тис. 130 т води).

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Все по темі:

ДСНС, Пожежа, Чорнобиль, Рятувальники, Ліквідація вогню.
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