Рятувальники продовжують гасити залишки вогню під Чорнобилем

Рятувальники ДСНС продовжують гасити осередки загоряння на території лісництв у Зоні відчуження. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Станом на 7 год. 26 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково п'ять шляхопрокладачів Збройних сил України. Інженерною технікою створено 987 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 1 тис. 50 осіб та 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 17 працівників особового складу та 230 одиниць техніки, у тому числі два вертольоти, якими 25 квітня здійснено 57 скидів – 114 т води (з початку робіт здійснено 2230 скидів – 5 тис. 130 т води).