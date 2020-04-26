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На Житомирщині на кількох осередках досі тліє трава

На Житомирщині на кількох осередках досі тліє трава
10:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:До гасіння залучено 638 чоловік та 91 одиниця техніки, з них від ДСНС 73 чоловіки особового складу та 18 одиниць техніки.

На Житомирщині триває гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Станом на 7 год. 26 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 23 квітня поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву (вогнем пройдено близько 200 га).

Рятувальники продовжують гасити залишки вогню під Чорнобилем

«Станом на 7 год. 26 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 126 чоловік та 22 одиниці техніки, з них від ДСНС 36 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки», - зазначають у ДСНС.

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Житомирщина, ДСНС, Лис, Пожежа, Вогонь.
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