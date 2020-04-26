На Житомирщині на кількох осередках досі тліє трава

Новини України:До гасіння залучено 638 чоловік та 91 одиниця техніки, з них від ДСНС 73 чоловіки особового складу та 18 одиниць техніки.

На Житомирщині триває гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Станом на 7 год. 26 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 23 квітня поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву (вогнем пройдено близько 200 га).

«Станом на 7 год. 26 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 126 чоловік та 22 одиниці техніки, з них від ДСНС 36 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки», - зазначають у ДСНС.