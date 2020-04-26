На днях Україну прогріє до +22°

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10:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Києві 26 квітня буде хмарно з проясненнями.

Найближчими днями в Україні у деяких регіонах пройдуть дощі, температура вдень підніметься до 22°.

"26 квітня хмарно з проясненнями. Дощі, вночі у Черкаській, місцями Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, вдень у Харківській області значні дощі; у більшості західних, вночі у східних, вдень у більшості північних, Вінницькій та Одеській областях без опадів. Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, 7-12 м/с, в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 12-17°, на крайньому півдні та сході - до 20°", - йдеться у повідомленні.

У наступні дні, 27-28 квітня, також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише у східній частині країни 27 квітня часом дощ.

Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с, 27 квітня у східній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 27 квітня у західних, більшості північних та центральних областей, 28 квітня на Лівобережжі на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, 28 квітня на Правобережжі 15-20°.

29 квітня без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий дощ, окремі грози. 30 квітня у західних та північних областях вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 4-10° тепла, 30 квітня на заході та півночі до 12°; вдень 16-22°, 29 квітня в західних областях до 24°.

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У Києві 26 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

У Київській області також вночі очікується дощ, місцями значний. Вдень - без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

27-28 квітня у Києві та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 27 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 27 квітня 11-16° тепла, 28 квітня 15-20°.

У подальші два дні, 29 квітня - без опадів, 30 квітня вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 29 квітня 5-10° тепла, 30 квітня 7-12°; вдень 16-21°.

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Температура, Тепло, Весна, Прогноз погоді, Дощ.
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