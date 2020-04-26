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У Чернівецькому СІЗО влаштували бунт через хворого на коронавірус

У Чернівецькому СІЗО влаштували бунт через хворого на коронавірус
11:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Денісова поінформувала, що наразі в установі проводиться службова перевірка. Також поінформовано правоохоронні органи.

У Чернівецькому СІЗО ув'язнені влаштували бунт через прибуття ув'язненого з підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це у Telegram повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Близько 23 години 24 квітня ув’язнені, які утримуються в установі, почали висловлювати масове невдоволення прийняттям до СІЗО новоприбулого ув’язненого з підтвердженим діагнозом " коронавірусна хвороба COVID-19". За словами адміністрації установи, ув’язнені висловлювали обурення, заклики до непокори та барикадувалися", - написала омбудсмен.

Вона поінформувала, що зранку 25 квітня керівник установи оголосив збір особового складу по тривозі. За інформацією адміністрації СІЗО, о 8 годині, під час зміни чергування, ув’язнені з 3-х камер чинили персоналу перешкоди та опір під час входження до приміщень для проведення перевірки.

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"Через це до сімох ув'язнених застосовано фізичну силу, а до одного з них – спеціальні засоби (кайданки). На знак протесту троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в’язнів мав венозну кровотечу. Для надання йому допомоги було викликано карету швидкої медичної допомоги, а сам в’язень був вивезений за межі СІЗО", - зазначає Денісова.

За її словами, регіональний представник омбудсмена у Чернівецькій області Леонід Мельников 25 квітня здійснив позаплановий моніторинговий візит до державної установи "Чернівецький слідчий ізолятор, щоб з'ясувати обставини надзвичайної події. Він поспілкувався з в’язнями та персоналом установи, ознайомився зі службовою та медичною документацією, в тому числі щодо застосування до в’язнів фізичної сили та спецзасобів, а також надання медичної допомоги.

"Хворий на коронавірусну хворобу COVID-19 на даний час перебуває в окремій камері, в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб з підозрою\захворюванням на коронавірус. Стан його здоров’я задовільний", - зазначила обудсмен, додавши, що ситуація у Чернівецькому СІЗО перебуває на її особистому контролі.

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СИЗО, Хвороба, Чернівці, Коронавірус.
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