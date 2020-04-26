Київський метрополітен спростовує інформацію про відкриття

Новини України:У Київському метрополітені також нагадали, що його офіційними сторінками є сайт metro.kyiv.ua та сторінки у соцмережах Facebook і Twitter.

У Київському метрополітені заявили, що не мають каналу в Telegram і не давали жодної інформації про дату відновлення роботи підземки. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому 26 квітня на сайті метрополітену.

"Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, розповсюджена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності. Згідно з Постановою Кабміну, наразі карантинні заходи, в тому числі щодо метро, продовжено до 11 травня", - йдеться у повідомленні.

У Київському метрополітені також нагадали, що його офіційними сторінками є сайт metro.kyiv.ua та сторінки у соцмережах Facebook і Twitter (Kyivmetroalerts (всі новини) і kyivmetroalert (зміни в роботі).

"У нас НЕМАЄ каналу в Телеграм. Просимо використовувати інформацію з достовірних джерел. Дякуємо колегам, які уточнили перед розповсюдженням, щоб не дезінформувати читачів своїх ЗМІ", - наголосили у Київському метрополітені.

Напередодні деякі ЗМІ з посиланням на нібито Telegram-канал Київського метрополітену повідомили, що відновлення роботи метро у столиці планується не раніше, ніж на третьому (з п’яти) етапі виходу з карантину, тобто з 31 травня.

При цьому повідомлялося, що спочатку в метро їздити зможуть лише ті городяни, які мають спецпропуск. І тільки на наступному, четвертому, етапі метро відкриють для всіх пасажирів. "Поки що припускають, що це трапиться приблизно 10 червня", - йшлося у повідомленні.