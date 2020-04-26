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Неділя, 26.04.2020
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Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежі у Зоні відчуження

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Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежі у Зоні відчуження
17:22 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Facebook

Новини України:Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди 22 рятувальникам, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Зеленський: "Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої".

Перед цим Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі.

Президент зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу – понад одинадцять тисяч гектарів.

Пресслужба повідомляє, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили Зеленського з перебігом ліквідації осередків пожежі.

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Разом з тим, пресслужба МВС повідомляє, що орденами "За мужність", "Данила Галицького" та медалями "За бездоганну службу", "За працю та звитягу" 26 квітня нагороджені рятувальники, які наразі ліквідовують пожежі у Чорнобильській зоні та Житомирській області.

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Президент, Зеленский, Пожежі, Зона відчуження, Рятувальники.
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