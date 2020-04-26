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Зеленський: Чорнобильська катастрофа – це без перебільшення лихо планетарного масштабу

Зеленський: Чорнобильська катастрофа – це без перебільшення лихо планетарного масштабу
10:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:8 грудня 2016 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, якою проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

Чорнобильська катастрофа стала не лише гірким уроком з минулого, а й пересторогою на майбутнє: планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини і спільним обов’язком усіх націй світу. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський з нагоди 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи, повідомляє офіційний Telegram-канал глави держави.

"34 роки тому на українській землі сталася небачена трагедія: мирний атом, покликаний полегшувати життя й покращувати добробут людей, вийшов з-під контролю і став загрозою для всього живого на великій території навколо Чорнобильської атомної електростанції та далеко за її межами", - нагадав Зеленський.

Він додав, що для подолання наслідків аварії у той час бракувало навичок і знань, спеціальної техніки й обладнання. Проблему серйозно ускладнили дії тодішнього керівництва СРСР, яке до останнього намагалося приховати справжні наслідки катастрофи, наражаючи на смертельну небезпеку сотні тисяч громадян: і тих, хто боровся з наслідками вибуху на четвертому енергоблоці, і просто жителів навколишніх територій.

Сьогодні - 34 річниця пам'яті про Чорнобильську катастрофу

"У цей день ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які врятували майбутнє від радіаційної небезпеки й відійшли у вічність. Глибока шана ліквідаторам і добрі слова на адресу представників різних професій, які сьогодні забезпечують відновлення та розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення, а також захищають ці землі від нових стихійних лих", - зазначив Президент.

"Вона стала не тільки гірким уроком з недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини і спільним обов’язком усіх націй світу. Переконаний, що запорукою розв’язання глобальних проблем сучасності, серед яких і Чорнобильська трагедія, й надалі залишатимуться міжнародна солідарність і злагоджена праця заради кращого майбутнього нинішнього та прийдешніх поколінь", - підсумував глава держави.

Як повідомлялося, сьогодні 34-та річниця Чорнобильської катастрофи: 26 квітня 1986 року, о 1 год. 23 хв., на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

Туристичний потенціал Чорнобильської зони майже не постраждав

У перші дні після аварії було евакуйоване населення 10-кілометрової зони, надалі зону евакуації розширили до 30 кілометрів. Загалом в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населених пунктів, у яких на кінець вісімдесятих років минулого сторіччя мешкало понад 2,6 млн осіб. В результаті цієї катастрофи з сільськогосподарського користування було виведено понад 5 млн га земель.

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Зеленский, Зона відчуження, Чорнобильска зона, Чорнобильська катастрофа.
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