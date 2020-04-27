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Прикордонники не організують перевезення із сусідніх країн

Прикордонники не організують перевезення із сусідніх країн
07:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Наразі іноземцям заборонено в’їжджати до України, проте громадяни України та ті, хто має право на постійне чи тимчасове місце проживання, мають право на в’їзд.

Прикордонна служба не організує транспорт для перевезення українців з території суміжних держав, і будь-які повідомлення з цього приводу у соцмережах не відповідають дійсності. На цьому наголошується у пості на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

"Інформація в соцмережах про те, що транспорт для перевезення українців з території суміжної держави організовують прикордонники, не відповідає дійсності, як і те, що охоронці кордону визначають вартість проїзду", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що для недопущення поширення коронавірусної інфекції на території України на державному кордоні введено низку обмежень. Суміжні держави на своїх кордонах запровадили дзеркальні обмеження, в т.ч. й щодо закриття пунктів пропуску та обмеження пропуску іноземців.

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"У цьому контексті вкотре нагадуємо, що розпорядженням Кабінету міністрів України від 13 березня 2020 року №288-р, окрім тимчасового закриття пунктів пропуску, також припинено пішохідне сполучення через державний кордон України... Подібні норми діють на кордонах країн ЄС, зокрема Польщі, що підтверджують самі громадяни, які перетинають кордон. Тож, вкотре відзначимо, державний кордон на суходолі можна перетнути лише автотранспортом", - заявляють прикордонники.

При цьому, зазначають у Західному регіональному управлінні ДПСУ, трапляються випадки, коли громадяни, прямуючи в Україну, прибувають до кордону без транспортних засобів та скупчуються поблизу пунктів пропуску суміжних країн.

"Для перевезення такої категорії громадян прикордонники вийшли з пропозиціями до органів місцевої влади, аби останні організували виділення автобусів, які, наразі, курсують між пунктами пропуску за домовленістю з прикордонниками сусідніх країн", - зазначають у відомстві.

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Там запевнили, що персонал Держприкордонслужби вживає усіх можливих заходів задля того, аби перетин кордону для громадян був максимально швидким та безпечним. "У зв’язку з цим просимо зважено ставитися до питань перетину кордону та не ширити в соцмережах недостовірну інформацію", - закликали у ДПСУ.

Водночас, від 7 квітня перетинати кордон пішки заборонено. В'їжджати на територію України можна тільки автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.

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"Кордон", Прикордонники, Коронавірус, Перевезення, Тренспорт.
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