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Заступник Кличка вчинив напад на поліцейського

Заступник Кличка вчинив напад на поліцейського
09:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Слончака затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із травмою.

Заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Слончака затримали за напад на поліцейського. Про це повідомляє у Facebook Київ Оперативний.

Зазначається, що правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes за те, що водій забув увімкнути фари. Правопорушницею виявилася народний депутат і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.

"Збоку від Костенко сидів ще один чиновник - Слончак Володимир Вікторович (він же заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень), який ...постійно промовляв «та ви знаєте, хто ми», «та завтра од вас тут і слєда не будет»", - зазначається у повідомленні.

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Згодом Слончак вийшов із авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками.

Також зазначається, що Костенко відмовилася від проходження будь-яких тестів на стан сп’яніння.

Мер Києва Віталій Кличко також відреагував на цей інцидент. "Друзі! Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я ухвалив, як тільки дізнався про інцидент, що стався за його участі в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально", - написав він у Facebook.

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Кличко, Полиция, Київ, Напад.
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