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На Харківщині зникла шестирічна дівчинка (Фото)

На Харківщині зникла шестирічна дівчинка (Фото)
00:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Прикмети дівчинки: на вигляд 6-7 років, зріст 130 см, худорлявої статури, коротке світле волосся, зелено-карі очі, носить окуляри.

На Харківщині поліція та курсанти шукають 6-річну дівчинку, яка пішла ввечері з дому та не повернулася. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«Золочівським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження Мілени Шевельової, 2013 року народження. Дівчинка 26 квітня близько 18:00 пішла з дому в селі Соснівка та до теперішнього часу не повернулась», - йдеться у повідомленні.

Була одягнена в куртку бузково-рожевого кольору з капюшоном, чорні кросівки «Nike» з рожевими вставками, чорні спортивні штани.

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Розшуком дитини займається особовий склад Золочівського відділення поліції та найближчих територіальних підрозділів поліції. До пошукових заходів також приєдналися курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ.

Інформацію про розшукувану просять повідомляти за телефонами: (05764) 5-14-33, (063)830-47-68, (05764)5-16-63 , 102.

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Полиция, Дитина, Діти, Харківщина, Розшук.
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