У Києві за добу зафіксували 32 нових випадків коронавірусу

Новини України:Всього у столиці від коронавірусу померли 23 людини.

У Києві вже 1220 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 32 людини. Двоє з них медики. Один випадок за минулу добу летальний", - сказав Кличко.

Він зазначив, що підтверджених випадків захворювання на коронавірус на сьогодні 1220. "Серед тих, хто захворів: 11 жінок віком від 25 до 68 років та 21 осіб від 18 до 71 року", - повідомив Кличко.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових.