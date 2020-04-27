Скачать
Понеділок, 27.04.2020
Казахстан продовжив надзвичайний стан
Казахстан продовжив надзвичайний стан
В 11 прикордонників виявили коронавірус
В 11 прикордонників виявили коронавірус
Паулу Фонсека тренер "Роми" хоче бачити у складі гравців "Шахтаря"
Паулу Фонсека тренер "Роми" хоче бачити у складі гравців "Шахтаря"
Бред Пітт висміяв Дональда Трампа (Відео)
Бред Пітт висміяв Дональда Трампа (Відео)

У Києві за добу зафіксували 32 нових випадків коронавірусу

У Києві за добу зафіксували 32 нових випадків коронавірусу
12:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Всього у столиці від коронавірусу померли 23 людини.

У Києві вже 1220 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 32 людини. Двоє з них медики. Один випадок за минулу добу летальний", - сказав Кличко.

Він зазначив, що підтверджених випадків захворювання на коронавірус на сьогодні 1220. "Серед тих, хто захворів: 11 жінок віком від 25 до 68 років та 21 осіб від 18 до 71 року", - повідомив Кличко.

Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Київ, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
02 МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
03 У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
04 Залишайтесь і грайте вдома: Google випустив новий doodle
05 За карантин ціни на житло збільшилися на 10%
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кличко: Поновлення роботи метро залежить від рішення Кабміну
Кличко: Поновлення роботи метро залежить від рішення Кабміну
В'ятрович обіцяє прийти на допит у ДБР
В'ятрович обіцяє прийти на допит у ДБР
На Запоріжжі зафіксували 22 нових випадки коронавірусу
На Запоріжжі зафіксували 22 нових випадки коронавірусу
&quot;Месників&quot; назвали найбільш прибутковим фільмом минулого року
"Месників" назвали найбільш прибутковим фільмом минулого року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся