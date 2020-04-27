Кличко: Поновлення роботи метро залежить від рішення Кабміну

Новини України:Столичний метрополітен не давав жодної офіційної інформації про дату відновлення роботи підземки.

Відновлення роботи Київського метрополітену залежатиме від рішень Кабінету міністрів України. Про це на брифінгу 27 квітня сказав київський міський голова Віталій Кличко.

"Згідно з постановою уряду, обмежувальні заходи, в тому числі щодо роботи метро, продовжені до 11 травня. Після цього, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, будуть ухвалені подальші рішення. Підкреслю, що рішення про закриття метро в Києві, Дніпрі та Харкові ухвалював уряд. І відновлення роботи метрополітену залежатиме, відповідно, від рішень Кабінету міністрів", - зазначив Кличко.

"Новина, яку підхопили і розповсюдили деякі ЗМІ, - фальшивка, її взяли з Telegram-каналу нібито столичного метро, але у метрополітену такого каналу немає. На жаль, далеко не всі ЗМІ звернулися за офіційним підтвердженням подібної інформації", - зазначив він.

Напередодні деякі ЗМІ з посиланням на нібито Telegram-канал Київського метрополітену повідомили, що відновлення роботи метро у столиці планується не раніше, ніж на третьому (з п’яти) етапі виходу з карантину, тобто з 31 травня.

При цьому повідомлялося, що спочатку в метро їздити зможуть лише ті городяни, які мають спецпропуск. І тільки на наступному, четвертому, етапі метро відкриють для всіх пасажирів. "Поки що припускають, що це трапиться приблизно 10 червня", - йшлося у повідомленні.