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В Одесі 90 українців, які прилетіли з Туреччини, помістили на обсервацію

В Одесі 90 українців, які прилетіли з Туреччини, помістили на обсервацію
18:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини України:90 українських громадян, які прибули 27 квітня з Туреччини на судні-поромі, проходять зараз обстеження фахівцями держустанови.

Про це 27 квітня розповів на брифінгу голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прибулі на поромі з порту Карасу громадяни України проходять зараз медичне обстеження у порту Чорноморськ, а після забору зразків біоматеріалів будуть організовано доправлені автобусами на обов'язкову двотижневу обсервацію в санаторії ім Пирогова. У випадку позитивних результатів ПЛР-тестування на COVID-19 лікарі приймуть рішення про госпіталізацію чи можливість самоізоляції", - зазначив Куций.

Очільник ОДА уточнив, що контроль за тими особами, яким дозволять обрати режим самоізоляції, медики й правоохоронці здійснюватимуть за допомогою електронного додатку "Дія". Куций наголосив, що до тих, хто порушуватиме карантинні обмеження, будуть вживати штрафні санкції.

Голова ОДА додав, що посилено карантинні заходи у райцентрі Подільськ, де зараз підтверджено 93 випадки коронавірусу - більше третини усіх захворювань на COVID-19 в області.

"До Подільська направляються додаткові підрозділи Нацгвардії, які вже не лише охороняють міську лікарню, а й приступили до чергування спільно з поліцейськими до патрулювання вулиць міста і чергування на карантинних постах - пропускають людей тільки за спецпропусками", - сказав Куций.

Він також додав, що "під час вчорашнього засідання обласної комісії з ТЕБ і НС мер Подільська Анатолій Іванов запевнив, що бере на себе відповідальність за видачу спецпропусків лише тим особам, що внесені до раніше затверджених списків".

Для з'ясування причин розширення COVID-19 у райцентрі Подільськ туди відряджено з Одеси три бригади досвідчених медиків, яким доручено підготувати експертний звіт до суботи, 3 травня.

За даними ОДА, станом на 27 квітня в Одеській області підтверджено 240 240 випадків COVID-19, кожен четвертий хворий - медпрацівник. 12 раніше інфікованих коронавірусом пацієнтів вже одужали.

Що потрібно знати про нову соцдопомогу для українців

Уже завтра 1700 медиків, які беруть участь у лікуванні пацієнтів, інфікованих коронавірусом, отримають доплати з обласного бюджету, а 29 квітня - з державного бюджету.

Станом на ранок 27 квітня в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

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Все по темі:

Карантин, Пандемия, Одеса, Громадяни, Обсервація.
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