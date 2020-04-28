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Одна з аптек Києва відмовилась від націнки на маски

Одна з аптек Києва відмовилась від націнки на маски
15:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Ще одна мережа аптек у Києві та області відмовилася від націнки на медичні маски.

"Мережа Аптеки 36.6 "ЛЕКФАРМ 36.6" з 23 квітня відмовилась від торгової націнки на медичні маски і продаватиме їх за цінами постачальника (маржа - 0%)", - про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький у Facebook.

За його словами, це 23 аптеки у Києві та Київській області. Маски є в наявності.

Хмельницький гагадав, що на виконання рекомендацій, наданих в рамках справи Київського обласного територіального відділення АМКУ, з 21 квітня найбільші мережі київських аптек зобов’язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 березня 2020 року у зв'язку зі значним підвищенням цін на медичні одноразові маски Київське територіальне відділення розпочало розгляд справи за ознаками вчинення 18 найбільшими роздрібними мережами аптечних закладів м. Києва та Київської області, а також 6 постачальниками/виробниками медичних одноразових масок порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення актиконкурентних узгоджених дій (змови).

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

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Аптека, Київ, Медична Маска, Націнка.
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