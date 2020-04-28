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На Донеччині чоловік убив товариша за те, що той не дав телефона

На Донеччині чоловік убив товариша за те, що той не дав телефона
17:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Донеччині чоловіка, який підозрюється у задушенні товариша по чарці через відмову у користуванні телефоном, відправили до СІЗО.

КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Донеччині чоловіка, який підозрюється у задушенні товариша по чарці через відмову у користуванні телефоном, відправили до СІЗО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

“Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2020 року між двома чоловіками, які вживали спиртні напої в гостях у свого знайомого, виникла сварка: один не бажав віддавати у користування іншому свій мобільний телефон. Вирішивши помститись зухвалому другові, власник телефона зіштовхнув його з лавки на підлогу та, накинувши йому на шию мотузку, задушив.

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Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Мелітополі поліція затримала жінку, яку підозрюють у тому, що вона під час розпивання спиртних напоїв мотузкою задушила свого чоловіка. Після цього жінка пішла до сусідів і викликала поліцію.

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Смерть, Телефон, Вбивство, Донеччина.
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