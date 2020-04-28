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Плавець з Гідропарку на коні приїхав до МВС

Плавець з Гідропарку на коні приїхав до МВС
19:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Валентин Бур&#39;янов, який вплав намагався дістатися до зачиненого на період карантину Гідропарку, приїхав на коні до МВС із зверненням до глави відомства Арсена Авакова.

"Як і обіцяв, публікую звернення, яке я сьогодні завіз вічному міністру. Зважаючи на їхню «скриньку», яка не так часто перевіряється, я продублював своє звернення поштою", - про це Бур'янов написав у Facebook.

Він пообіцяв детальніше свій вчинок пояснити трішки пізніше.

З фотографій, які Бур'янов також оприлюднив, видно, що він був одягнений у маску і верхи на коні.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що 6 квітня Бур'янов вирішив переплисти річку і так дістатися до спортивного майданчика в Гідропарку. Його відразу затримали співробітники поліції і склали адміністративний протокол.

7 квітня він заявив, що зробив це, тому що вважає постанову Кабміну про посилення карантину незаконною.

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Аваков, Кин, Плавец, Гидропарк, МВС.
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