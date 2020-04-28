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Медики Івано-Франківської області заразилися коронавірусом

Медики Івано-Франківської області заразилися коронавірусом
21:58 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Ніхто з цих хворих наразі не перебуває на штучній вентиліяції легень.

Коронавірусна хвороба підтвердилась у чотирьох медиків обласного онкологічного диспансеру в Івано-Франківській області. Наразі вони у стані середньої важкості. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

"Щодо медиків онкологічного диспансеру, станом на 28 квітня 18 медичних працівників перебувають на стаціонарному лікуванні в профілактичних закладах області.

З них у двох лікарів та у двох медсестер підтвердився COVID-19, а у решти – не підтвердився. Вони лікуються від пневмонії, стан середньої важкості. Ніхто з цих лікарів онкоцентру не перебуває на ШВЛ", - зазначив Федорів.

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Нагадаємо, станом на ранок 28 квітня в Івано-Франківській області зафіксовано 783 випадки коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що у сімох співробітників Закарпатської обласної державної адміністрації виявили COVID-19.

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Медики, Онкоцентр, Хвороба, Івано-Франківськ, Коронавірус.
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