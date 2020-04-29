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Окупанти наступного тижня можуть пред'явити обвинувачення у Джемілєву

Окупанти наступного тижня можуть пред'явити обвинувачення у Джемілєву
15:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Адвокат Микола Полозов отримав виклик на 5 травня від Слідчого комітету Росії в окупованому Криму «для участі в слідчих діях» у справі, порушеній проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

«Слідчий ГСУ СК по РК і м Севастополю», у провадженні якого перебуває кримінальна справа щодо Мустафи Джемілєва, здійснив виклик захисника для участі в слідчих діях на 5 травня. Планується пред'явлення звинувачення в остаточній редакції», - про це Полозов повідомив у Facebook.

Таким чином, на його думку, слідство у «справі Джемілєва» підходить до завершення.

Окупанти звинувачують Джемілєва за ч.3 ст. 322 Кримінального кодексу Росії (незаконний перетин державного кордону Росії), за ч.1 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів) і за ч. 1 ст. 224 (недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки).

Згідно з поясненнями Полозова, перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через пункт пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.

У Чорнобильській зоні і Житомирській області є окремі осередки тління

Друга і третя стаття мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї з батьківської рушниці вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли до Краснодара. За цими статтями зараз звинувачується безпосередньо Мустафа Джемілєв. «Коли я почав вивчати документи, з'ясувалося, що частина з них українською мовою. Тобто це документація, яка зберігалася в архівах ще до окупації півострова, і зараз співробітники російського Слідчого комітету використовують її в ініціюванні нових кримінальних справ», - пояснив Полозов.

Також СКР заочно пред'явив «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Він звинувачується в «організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

СКР в окупованому Криму відмовив Полозову в допуску до справи проти Чубарова в якості захисника.

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Крим, Полозов, Окупанти, Джемілєв.
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