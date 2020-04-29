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ЗСУ отримали ще 16 одиниць реактивних боєприпасів

ЗСУ отримали ще 16 одиниць реактивних боєприпасів
18:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Державне підприємство "ДККБ "Луч", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відвантажило Збройним силам України останні 16 одиниць виробів "Вільха" з партії, що серійно виготовлялася на підприємстві в рамках державного оборонного замовлення.

Таким чином ДП "ДККБ "Луч" виконало державний контракт, укладений з Міністерством оборони України у 2019 році на поставку Збройним силам України виробів "Вільха". Про це йдеться на сайті Укроборонпрому.

"Відповідно до календарного плану контракту постачання всієї кількості виробів передбачалося здійснити до кінця травня 2020 року. Однак, враховуючи важливість цих виробів для підвищення боєздатності Збройних сил України, ДП "ДККБ "Луч" завершило виконання контракту достроково. На початку квітня військовим було поставлено заключну партію виробів "Вільха", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що конструкторське бюро "Луч" під час карантину продовжує працювати на повну потужність: тривають роботи в рамках раніше укладених контрактів, модернізація ракетної системи "Вільха-М" та випробування ракетного комплексу "Нептун".

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"Вільха" – це високоточні 300 мм реактивні боєприпаси, які перебувають на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ. Цей засіб є стримуючим фактором у вогневому протистоянні з противником.

"Вільха-М" — модернізована версія вже прийнятої на озброєння високоточної системи залпового вогню "Вільха". Якщо для "Вільхи" дальність становить близько 70 км, то для "Вільхи-М" – 110-120 км. Державні випробування "Вільхи-М" та "Нептуна" проходять у рамках прийняття цих системи на озброєння ЗСУ. Це вже другі успішні випробування за місяць.

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Армия, Укроборонпром, ЗСУ, Окупанти, Вільха, Боєприпаси.
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