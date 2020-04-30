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В окупованому Криму 170 випадків коронавірусу

В окупованому Криму 170 випадків коронавірусу
15:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:В окупованому Криму за минулу добу зафіксовано три нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, посилаючись на "главу" окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова.

"Перша - це жінка у Сімферополі, привезений випадок, до неї гості приїхали зі столиці, другий випадок - в Алушті, людина контактувала з попереднім зараженим, третій випадок - жінка з Керченської лікарні, яку перевели в 2-й пологовий будинок Сімферополя, сама жителька Феодосії", - сказав Аксьонов.

У Севастополі зареєстровано 78 випадків захворювання коронавірусом, а в іншій частині Криму - 92.

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Всього на 30 квітня в Криму та Севастополі на цей час підтверджено 170 випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляє КПГ, рівень діагностування COVID-19 у Криму і Севастополі залишається низьким, таким чином, офіційні цифри про кількість випадків зараження новою коронавірусною інфекцією не відповідають дійсності.

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Вирус, Пандемия, Крим, Коронавірус, Окупований Крим.
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