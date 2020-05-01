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П'ятниця, 01.05.2020
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На Львівщині кількість хворих на коронавірус перевищила 450

На Львівщині кількість хворих на коронавірус перевищила 450
12:55 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:На Львівщині на ранок 1 травня 454 людини захворіли на коронавірус.

"Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 454 випадки інфікування коронавірусом, з них 14 — летальні. Загалом за весь період карантину до Львівської ОІЛ звернулись 1950 осіб... Зараз у лікарні перебуває 114 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи", - повідомили у міській раді.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 454 осіб, 14 людей померло. 87 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 246 ПЛР-тестів, з яких 24 — позитивні.

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 10 861 випадок COVID-19, з них 272 летальні.

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Хвороба, Львівщина, Коронавірус, Covid-19.
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