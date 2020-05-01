У Хмельницькому будуть працювати продуктові ринки та кавові кіоски

Новини України:У місті Хмельницький з 1 травня відновлюють роботу продуктові ринки та кавові кіоски, зважаючи на прийнятну ситуацію з коронавірусом у місті.

“1 травня частина малого бізнесу відновлює свою роботу, це стосується насамперед продуктових ринків, кавових точок, кавових кіосків. Зважаючи на доволі таку прийнятну статистику у місті Хмельницькому, ми переконані, що бізнес потроху має виходити до активної діяльності”, — Про це у відеозверненні повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Тим часом, у Хмельницькій області за добу виявили 11 нових випадків коронавірусної хвороби, а у місті Хмельницький два випадки, повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.

“В інфекційній лікарні Хмельницького станом на 9:00 53 хворих. За добу госпіталізовано 7 осіб, з них 2 хворих з COVID-19 (Городоцький, Шепетівський р-ни), 3 особи з підозрою на COVID-19 (1 людина з підозрою з Хмельницького), 2 хворих з ГРВІ (пневмонії)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у лікарні 25 хворих на COVID-19, з них 1 хворий з Хмельницького, решта — з районів області. Ще 4 хворих підозрою на COVID-19.

“Загалом за час пандемії у Хмельницькому зафіксовано 16 випадків захворювання на COVID-19. 12 людей одужало, 1 людина померла, 3 хворих (1 госпіталізований в лікарні, 2 лікуються амбулаторно). У Хмельницькій області виявлено 93 випадки захворювання на COVID-19 . За добу 11 нових випадків”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медичний працівник.