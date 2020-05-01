В Україні дощі пройдуть у більшості областях України

Новини України:У найближчу добу вологе помірно тепле повітря з заходу повільно просуватиметься вглиб території України, витісняючи сухе й тепле повітря на схід України.

Уночі, 2 травня, в західних, удень також у більшості північних, центральних та Одеській областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°; вдень у західних областях 15-20°, на решті територій 19-24°, у східних і Дніпропетровській областях до 27°.

У Києві в суботу вдень короткочасний дощ; температура вночі близько 10°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 травня найвища температура вдень була 30,0° у 1934-му, 2018 році, найнижча вночі -0,6° у 1962 р.

У неділю, 3 травня, вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, місцями грози (вночі на Лівобережжі без істотних опадів).

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, у більшості південних, центральних, Харківський і Сумській областях до 24°; в західних областях уночі 5-10°, удень 14-19°.

У Києві вночі в неділю невеликий, удень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 18-20°.