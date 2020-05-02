У Мукачеві також планують відкривати парки і ТРЦ

Новини України:Мукачівська міська рада дозволила з понеділка, 4 травня, відкрити парки і торгові центри для відвідування городянами за умови дотримання певних правил.

"З понеділка парки і торгові центри будуть відкриті для городян. Також з понеділка дозволяється відвідування парків і скверів з дотриманням соціальної дистанції і протиепідемічних заходів", - повідомила прес-служба міськради.

У міськраді перерахували низку вимог, виконання яких очікують від торгових центрів. Зокрема, використання відвідувачами засобів захисту - респіраторів або захисних масок, забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавицями, проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів, дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів, наявність дезінфекторів на вході.

Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прийняття виконкомом Черкаської міськради рішення про ослаблення карантинних обмежень у місті з 1 травня. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь).

Зі свого боку глава МВС Арсен Аваков написав у своєму мікроблозі в Twitter: "Пане міський голово Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!".