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В Україні прогнозують дощі з грозами, прогріє до 27°

В Україні прогнозують дощі з грозами, прогріє до 27°
08:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:В Україні 2 травня очікуються короткочасні дощі та грози, вдень від 15 до 27° тепла.

"2 травня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних, вдень і в більшості північних, центральних та Одеській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, у східних та Дніпропетровській областях до 27°, у західних областях 15-20°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 2 травня вдень короткочасний дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 20-22°. У Київській області вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.

3-4 травня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, подекуди грози (вночі 3 травня на Лівобережжі, вдень 4 травня у більшості західних областей без істотних опадів). Вітер південно-східний (3 травня в західних областях, 4 травня на Правобережжі північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях 19-24°; у західних областях вночі 5-10°, вдень 14-19°, 4 травня на Прикарпатті 11-16°.

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У Києві і столичному регіоні 3-4 травня вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер 3 травня південно-східний, 4 травня північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.

5-6 травня в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі 5 травня у західних, північних, Черкаській та Вінницькій областях переважно без опадів. Температура вночі 7-13°, у західних областях 3-9° тепла; вдень 12-18°, у східній частині країни 16-22°.

У Києві і Київській області 5-6 травня короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі 5 травня переважно без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.

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