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Рятувальники досі борються з осередками тління під Чорнобилем та на Житомирщині

Рятувальники досі борються з осередками тління під Чорнобилем та на Житомирщині
08:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Лісові пожежі у Житомирській і Київській областях, зокрема у Зоні відчуження, локалізовані.

"Станом на 7 год. 2 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем", - про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Для облаштування протипожежних розривів важкою інженерною технікою створено 1 тис. 59 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 203 особи та 64 одиниці техніки,з них від ДСНС 145 чоловік особового складу та 34 одиниці техніки.

Також повідомляється, що у Житомирській області станом на 7 год. 2 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини. 

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"Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 405 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 69 чоловік особового складу та 22 одиниці техніки", - додали у пресслужбі.

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Все по темі:

Житомирщина, Чорнобильска зона, Вогонь, Рятувальники, Тління.
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