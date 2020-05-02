Рятувальники досі борються з осередками тління під Чорнобилем та на Житомирщині

Новини України:Лісові пожежі у Житомирській і Київській областях, зокрема у Зоні відчуження, локалізовані.

"Станом на 7 год. 2 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем", - про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Для облаштування протипожежних розривів важкою інженерною технікою створено 1 тис. 59 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 203 особи та 64 одиниці техніки,з них від ДСНС 145 чоловік особового складу та 34 одиниці техніки.

Також повідомляється, що у Житомирській області станом на 7 год. 2 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини.

"Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 405 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 69 чоловік особового складу та 22 одиниці техніки", - додали у пресслужбі.