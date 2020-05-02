На Львівщині зафіксували вже 465 випадків захворювання на коронавірус

Новини України:За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 215 ПЛР-тестів, з яких 11 — позитивні.

На Львівщині станом на 08:00 зафіксовано 465 випадків захворювання на COVID-19, з них 14 – летальні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Станом на 08:00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 465 випадків інфікування коронавірусом, з них 14 — летальні", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2022 особи, госпіталізовані — 390, на амбулаторному лікуванні — 1632 особи, виписані — 276 осіб.

Зараз у лікарні перебуває 117 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 465 осіб, 14 людей померло, 95 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 215 ПЛР-тестів, з яких 11 — позитивні.

Нагадаємо, станом на вчора, на Львівщині було зафіксовано 454 випадки захворювання на коронавірус.