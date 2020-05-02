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ОП: Дії міського голови Черкас мають одержати належну юридичну оцінку

ОП: Дії міського голови Черкас мають одержати належну юридичну оцінку
10:54 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах.

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов не спілкувався з міським головою Черкас за допомогою смс-повідомлень, а дії міського голови Анатолія Бондаренка та міськвиконкому повинні отримати належну юридичну оцінку. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Telegram-каналі, інформує УНН.

"Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки. Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов не спілкувався з міським головою Черкас за допомогою смс-повідомлень.

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"За дорученням Президента уряд працює над програмою виходу з карантину, яка почне діяти з 11 травня у разі, якщо в Україні не буде зафіксовано спалаху пандемії коронавірусу. Заходи з пом’якшення карантину наразі затверджено, вони діятимуть на всій території України", - підсумували в ОП.

Як повідомлялося, послаблення карантину у Черкасах: мер міста Анатолій Бондаренко показав повістку на допит.

Нагадаємо, Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.

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Карантин, Черкаси, Офис Президента, Місквиконком, Мер Черкас.
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