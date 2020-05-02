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Шмигаль відзвітував Зеленському про підготовку до пом'якшення карантину

Шмигаль відзвітував Зеленському про підготовку до пом'якшення карантину
06:03 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Сьогодні, як вказано, мають відкритися продовольчі ринки, однак функціонуватимуть вони за чіткими правилами, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді із запобігання поширенню COVID-19, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, відзвітував, що Україна готується до поступового пом’якшення карантинних норм. Про це УНН повідомили у пресслужбі Президента.

“Україна готується до поступового пом’якшення карантинних норм, детально опрацьовуючи всі етапи. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді з представниками Кабінету міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського”, — повідомили в Офісі.

“Водночас було зазначено, що травневі свята — останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей. Національна поліція поінформувала, що в ці дні у парках чергуватимуть патрулі, щоб запобігти цьому”, — зазначили в ОПУ.

У Верховній Раді хочуть почути план від Шмигаля виходу України з карантину

Прикордонники повідомили про збільшення кількості осіб, які встановлюють додаток “Дій вдома”, що допомагає проходити самоізоляцію під час карантину. Контроль за дотриманням самоізоляції за допомогою додатку відбувається через регулярні повідомлення протягом дня, перевірку відповідності фотографії обличчя еталонній світлині, завантаженій під час встановлення сервісу, а також геолокації мобільного телефону в момент фотографування. Після отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин зробити фото свого обличчя на тлі навколишнього середовища.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що з понад семи тисяч громадян, які перетнули кордон на в’їзд в Україну за минулу добу, 65% встановили додаток “Дій вдома”. Кількома днями раніше таких було 50%.

“Ми бачимо, що українці стають свідомішими та швидко приймають нововведення й сучасні підходи, щоб убезпечити себе, рідних та оточення. В основі додатку — найкращий зарубіжний досвід. Упевнений, він допоможе українцям комфортніше проходити самоізоляцію під час карантину”, — зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також додав, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за минулу добу в Україні 455 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом 10 861 випадок.

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Зеленский, Карантин, Шмигаль, Пом'якшення карантину.
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