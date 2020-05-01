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У Верховній Раді хочуть почути план від Шмигаля виходу України з карантину

У Верховній Раді хочуть почути план від Шмигаля виходу України з карантину
03:57 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Спікер парламенту пояснив, що це питання вже може бути ініційоване лише на наступне позачергове засідання Верховної Ради.

Віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала запросити до парламенту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для публічної презентації плану пом'якшення карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Погоджувальної ради парламенту.

Кондратюк нагадала, що нещодавно уряд представив поетапний план виходу країни з карантину.

"Цей документ не обговорювався з Верховною Радою, з керівництвом парламенту, депутатськими фракціями та групами, з комітетами", - зауважила Кондратюк.

Говорячи про досвід інших країн, зокрема, Франції, вона додала, що там урядові плани виходу з карантину дебатувалися в парламенті, депутати голосували за них. Таким чином, за словами Кондратюк, французькому суспільству було публічно надано всю інформацію. Також продемонстровано співпрацю виконавчої та законодавчої гілок влади. Тобто, сформовано загальнонаціональне бачення шляхів виходу з карантину і подолання наслідків COVID.

"На жаль, у нас відбувається все навпаки. Тому я прошу запросити на позачергове засідання Верховної Ради прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він має публічно презентувати народним депутатами і всьому українському суспільству план пом'якшення карантинних заходів", - заявила віце-спікер.

Зокрема, пояснила вона, депутати мають почути інформацію щодо передумов та шляхи реалізації кожного з етапів плану, а також щодо того, як урядова стратегія виходу з економічної кризи та подальшої боротьби з наслідками пандемії накладається на цей план.

Кондратюк також висловила думку, що сьогодні на позачерговому засідання ВР головний санітарний лікар має надати пояснення стосовно тестування українців на коронавірус.

У відповідь голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що порядок денний засідання вже сформовано, і його не можна змінити.

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"На наступне позачергове засідання, я впевнений, можна буде додати інші питання, в тому числі ініційоване вами. Я впевнений, що урядовці будуть готові прийти, виступити, надати інформацію", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 11 березня в Україні діє загальнонаціональний карантин для запобігання поширенню коронавірусу. Він триватиме як мінімум до 11 травня.

24 квітня Кабінет міністрів презентував 5 етапів виходу України з карантину та план зняття обмежень.

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ВРУ, Презентация, Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр, Запросили, Віце-спікер Верховної Ради, Олена Кондратюк, План виходу з карантину.
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