Кабмін розгляне послаблення карантину

Новини України:За словами голови уряду, мають бути створені умови, за яких не буде загрози для нового спалаху хвороби коронавірусу.

Кабмін на наступному засіданні планує розглянути рішення про нове послаблення карантинних обмежень для бізнесу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

"На наступному засіданні плануємо розглянути низку рішень щодо послаблення карантинних обмежень. Я вже доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для об’єктів, які будуть поступово відкриватися. Адже ми не просто маємо відкрити магазини, перукарні та кав’ярні, ми маємо створити умови, за яких перебування там людей не загрожуватиме новим спалахом хвороби", - написав голова уряду.

Як повідомлялося, на засіданні 29 квітня Кабінет міністрів підтримав критерії, які дають змогу продовольчим ринкам відновити свою діяльність.