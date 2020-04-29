Лавров розповів, про що говоритимуть у "нормандському форматі"

Новини України:Завтра відбудеться зустріч у “нормандському форматі” міністрів закордонних справ в режимі відеоконференції, де обговорять виконання рекомендацій.

"На завтра запланована відеоконференція міністрів закордонних справ країн "нормандського формату", на якій ми будемо обговорювати, як і хто виконує або не виконує рекомендації, схвалені в грудні минулого року на саміті "нормандської четвірки" в Парижі ", - про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

За його словами використання формату відеоконференцій для переговорів продовжиться.

"Скільки це триватиме - не знаю. Я думаю, цього ніхто не знає. Дійсно, це незвично, але певною мірою цікаво. Як ми вже не раз підкреслювали, таке спілкування ніколи не замінить особистих зустрічей, особливо довірчих, віч-на-віч, але тим не менше використовувати сучасні технології в нинішній ситуації - це комфортно, тому що неможливо перервати взагалі будь-яке спілкування", - додав Лавров.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Франції не підтвердили, але і не спростували інформацію про відеоконференцію міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" 30 квітня.