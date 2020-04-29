Суд у справі Федини визначатиметься з термінами слідства у понеділок

Новини України:Судове засідання щодо продовження строків досудового слідства у справі, фігуранткою якої є народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина, перенесли на понеділок, 4 травня.

"Суд щодо продовження строків досудового слідства у справі потерпілого (Президента Володимира Зеленського - ред.) перенесли на понеділок, на 11.30", - про це сама Федина повідомила у Facebook.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 12 лютого вручило депутату Федині підозру. Їй інкримінували «погрозу вбивством Президенту України, вчинену у зв’язку із його державною діяльністю» (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

10 березня Печерський райсуд обрав Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Справу проти Федини та волонтерки Марусі Звіробій було порушено після їхніх висловлювань на адресу Президента Зеленського 26 жовтня 2019 року.