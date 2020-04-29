У "Голосі" заявляють, що Любченко підпадає під люстрацію

Новини України:Новопризначений голова Державної податкової служби Олексій Любченко підпадає під люстрацію.

«Щойно призначений голова ДПС Олексій Любченко підпадає під люстрацію відповідно до частини третьої статті 1 закону про очищення влади», - про це заявила перший заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко (фракція «Голос») у Facebook.

Любченко протягом 2009-2011 рр. обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. Призначено його на цю посаду відповідно до розпорядження Кабміну від 9 вересня 2009 р. N 1057-р, а звільнено, згідно з указом Президента, 11 червня 2011.

У коментарях до допису Клименко повідомила, що фракція «Голос» планує подавати скаргу до Національного агентства з питань державної служби та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомлялося, 29 квітня Кабінет міністр призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби.